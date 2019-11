R. ANTOGNONI, Qualcuno deve imparare da Ribery

Rita Antognoni, moglie del club manager viola Giancarlo Antognoni, ha pubblicato sul suo profilo Facebook uno status che parrebbe abbastanza ben indirizzato. Ecco quanto si legge: "Una cosa la voglio dire, grande rispetto per Ribery, vero professionista che mette il cuore e la sua infinita classe ogni partita. Sei un grande, un grande campione e qualcuno forse dovrebbe venire a scuola da te. Un grande in bocca al lupo per il nostro capitano Pezzella".