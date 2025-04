Qui Betis: Pellegrini ritrova il bomber di Conference, Bakambu verso una maglia da titolare

Sulle pagine del Corriere dello Sport ecco un punto su come sta il Real Betis, prossimo avversario della Fiorentina in occasione della doppia semifinale di Conference League. In vista di giovedì (gara d'andata al Benito Villamarin) buone notizie per Manuel Pellegrini, che alla ripresa degli allenamenti, dopo il weekend di pausa della Liga per la finale di Coppa del Re, ha ritrovato Cedric Bakambu. L’attaccante congolese ha superato il problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Girona e Valladolid, ed è tornato ad allenarsi regolarmente. A questo punto, è probabile che torni titolare al centro dell’attacco del Betis, che punta a raggiungere la prima finale europea della sua storia.

In Conference League, Bakambu ha offerto finora le sue prestazioni migliori: ha messo a segno 7 gol, appena uno in meno del capocannoniere Afimico Pululu dello Jagiellonia, eliminato ai quarti proprio dagli andalusi con una doppietta del congolese tra andata e ritorno. A supportarlo ci sarà un Antony rinato dopo la deludente parentesi al Manchester United e un Isco in gran forma, che a 33 anni ha già collezionato 11 gol e 7 assist in stagione.