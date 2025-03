Qui Atalanta, Retegui potrebbe andare in panchina. Sulemana al posto di Ederson

Mateo Retegui potrebbe essere convocato per Fiorentina-Atalanta, riporta stamani La Gazzetta dello Sport. Le condizioni dell'attaccante italo-argentino stanno migliorando anche se Gian Piero Gasperini sceglie la via della prudenza: dopo giorni di dubbi sul recupero del bomber nerazzurro, le ultime indicazioni dal campo parlano di passi avanti significativi, anche se non sufficienti per un impiego dal primo minuto contro la Fiorentina.

Retegui ha finalmente ripreso il lavoro individuale sul campo, un chiaro segnale di miglioramento. Tuttavia, Gasperini sembra intenzionato a portarlo al massimo in panchina al Franchi. Una decisione che tiene conto del calendario intenso che attende l'Atalanta nelle prossime settimane, con la sfida alla Lazio in programma subito dopo.

Discorso differente per Juan Cuadrado. Il colombiano ha ripreso anche lui gli allenamenti individuali, ma il suo obiettivo è dichiaratamente quello di tornare disponibile per la prossima gara interna contro i biancocelesti. Gasperini punta a riaverlo al top per un match cruciale nella corsa Champions. Chi invece sarà della partita, anche se probabilmente non per tutti i 90 minuti, è Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese ha svolto parte della seduta in gruppo e ha convinto lo staff nerazzurro: contro i viola sarà a disposizione, una carta preziosa vista la squalifica di Ederson.