Quando tornano Kean e Dodo? La Nazione fa il punto sui due assenti viola

I due grandi assenti del momento in casa Fiorentina sono Moise Kean e Dodo, alle prese con problemi diversi. L'attaccante è via da Firenze per motivi familiari ormai da qualche giorno, l'esterno invece si è dovuto operare d'appendicite due giorni fa. La Nazione fa il punto su quando Raffaele Palladino potrà riabbracciare i suoi due pilastri.

L'attaccante resta segnalato in Francia, a Parigi scrive il quotidiano, accanto alla compagna e alla sua famiglia, anche perché la Fiorentina nel rispetto del ragazzo non sta facendo alcuna pressione per farlo ritornare in Toscana, con la speranza però di poterlo rivedere al Viola Park per l'allenamento di domani in vista dell'andata della semifinale contro il Betis di Siviglia. Per quanto riguarda Dodo, c'è attesa per le dimissioni dall'ospedale ma sicuramente dovrà saltare la sfida europea e quasi sicuramente anche quella contro la Roma. Nonostante l'ottimismo del giocatore, ci sono da rispettare dei tempi dopo l'intervento chirurgico.