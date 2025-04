Pronto un robusto turnover, Gazzetta: "È rischioso. E la pretattica non serve"

vedi letture

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive della partita di stasera tra Celje e Fiorentina. I viola giocano da favoriti e questa è una responsabilità in più per la squadra e per il tecnico, che sta pensando a un robusto (e rischioso) turnover per gestire la doppia competizione nel modo migliore. Una sola indicazione sulla formazione: in porta De Gea. Il resto è avvolto in una nube di pretattica che nel 2025 lascia un po’ il tempo che trova. Di sicuro ci sarà un’ampia rotazione.