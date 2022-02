PRIMAVERA, Super Viola: 1° ko della Roma, è 2-1

Successo di prestigio per la Fiorentina Primavera che torna alla vittoria in campionato battendo per 2-1 la Roma al Bozzi grazie alle reti nel primo tempo di Toci ed Agostinelli: un trionfo davvero importante per la squadra di Aquilani, che ha sconfitto una squadra che era fino ad oggi imbattuta in campionato e che dunque oggi ha colto il primo ko.

Parte subito meglio la formazione Viola che dopo una bella discesa di Capasso sulla destra trova il gol dell’1-0 con il terzo non consecutivo in campionato di Toci. La Roma reagisce e alla mezz’ora pareggia i conti con Voelkerling che finalizza un bel contropiede dopo che la Fiorentina aveva fallito il 2-0 con Toci. A istanti dal duplice fischio però i viola tornano avanti: tiro di Seck, respinta del portiere giallorosso Mastrantonio e Agostinelli che mette in gol nell’area piccola.

Nella ripresa gara molto combattuta e fallosa (non ravvisato un brutto intervento a palla lontana su Lucchesi) ma la Fiorentina è brava a portarla in fondo: Viola ora a 24 punti, a un passo dalla zona playoff. Prima sconfitta invece per la Roma di Alberto De Rossi, sconfitto dal suo “allievo” Aquilani (il mister dei toscani è cresciuto nel vivaio giallorosso).