PRIMAVERA, Oggi la verità sui test. E contro la Spal...

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto oggi un focus legato al caso del focolaio-Covid nella Primavera della Fiorentina: qualche novità in più sullo stato di salute dei ragazzi risultati positivi al Covid-19 arriverà soltanto stamattina, quando saranno processati gli ultimi tamponi che la formazione di Aquilani ha svolto ieri, come da protocollo. Corradini e compagni intanto restano in bolla e dopo i test molecolari di mercoledì anche stamani saranno sottoposti a un nuovo esame. In casa Fiorentina c’è apprensione ma anche la consapevolezza che i giovani contagiati si trovano in buone condizioni. La partita di domenica contro la Spal a Ferrara per il momento non è a rischio anche perché il numero di positivi non sarebbe sufficiente per chiedere il rinvio. La società intanto ha fatto sapere che la prima squadra non entrerà in bolla.