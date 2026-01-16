Primavera, Milan-Fiorentina finisce 3-3: Conti salva i viola al 92'

Oggi alle 16:01Primo Piano
di Redazione FV

Finisce qui la partita tra squadre Primavera, Milan-Fiorentina. L'incontro valido per la ventunesima giornata di campionato si è concluso in parità: 3-3. Ad aprire le marcature è stato Angelicchio (30'), poi il pareggio di Puzzoli su rigore (47'), il nuovo vantaggio rossonero con Vladimirov (52') e il pari di Jallow (86'). Altro sorpasso dei padroni di casa con Castiello (87'), infine il 3-3 di Conti (92'). 