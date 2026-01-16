FirenzeViola Primavera, la Fiorentina riparte da capolista: a V. Brianza il primo esame con il Milan

La Fiorentina Primavera riparte da dove aveva lasciato: dalla vetta della classifica. Oggi i viola inaugurano il girone di ritorno del campionato affrontando alle ore 14 in trasferta il Milan allo Sportitalia Village di Verano Brianza, con l’etichetta di campioni d’inverno conquistata grazie a un girone d’andata di grande continuità e qualità. Decisivo, nell’ultimo turno prima della sosta, il successo per 2-0 sulla Juventus, risultato che ha permesso alla squadra di Daniele Galloppa di chiudere davanti a tutte e di presentarsi alla seconda parte della stagione con ambizioni confermate.

L’obiettivo è chiaro: iniziare col piede giusto anche il ritorno, pur dovendo fare i conti con un’assenza non banale. Il terzino sinistro Balbo, infatti, è rimasto a lavorare al Viola Park con la prima squadra e non sarà a disposizione per la trasferta lombarda. Un’assenza che Galloppa dovrà gestire senza snaturare l’equilibrio di un gruppo che ha dimostrato solidità e maturità (per l'occasione è stato convocato il promettente terzino dell'Under-18 Perrotti).

Di fronte ci sarà un Milan decimo in classifica, ferito dal sorprendente ko subito contro il Torino ma ancora pienamente in corsa per i playoff, distanti appena tre punti. I rossoneri cercheranno riscatto e continuità davanti al proprio pubblico, dopo l’1-1 dell’andata giocata a novembre. Arbitrerà l’incontro il signor Gandino della sezione di Alessandria. La partita sarà visibile in diretta su Sportitalia.