Primavera Campione d'inverno! La Fiorentina di Galloppa batte la Juve ed è prima
Gran colpo della Fiorentina Primavera, che dopo aver battuto il Napoli in Coppa Italia pochi giorni fa piega anche la Juventus in campionato. Nell'ultima gara del girone d'andata, infatti, i ragazzi di Galloppa battono per 2-0 i pari età bianconeri al Viola Park grazie alla rete di Sadotti e all'autogol di Van Aerle. Risultato grazie a quale l'Under 20 della Fiorentina sale a quota 34 al primo posto in classifica, complice il ko del Cesena per mano del Genoa che consente il cambio al vertice. La squadra di Galloppa, a metà campionato esatto, si trova così davanti a tutti e si laurea Campione d'inverno.
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
2 L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
