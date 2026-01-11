Primavera Campione d'inverno! La Fiorentina di Galloppa batte la Juve ed è prima

Primavera Campione d'inverno! La Fiorentina di Galloppa batte la Juve ed è prima
Gran colpo della Fiorentina Primavera, che dopo aver battuto il Napoli in Coppa Italia pochi giorni fa piega anche la Juventus in campionato. Nell'ultima gara del girone d'andata, infatti, i ragazzi di Galloppa battono per 2-0 i pari età bianconeri al Viola Park grazie alla rete di Sadotti e all'autogol di Van Aerle. Risultato grazie a quale l'Under 20 della Fiorentina sale a quota 34 al primo posto in classifica, complice il ko del Cesena per mano del Genoa che consente il cambio al vertice. La squadra di Galloppa, a metà campionato esatto, si trova così davanti a tutti e si laurea Campione d'inverno.