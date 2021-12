PRIMAVERA, Beffa Torino che la ribalta da 2-1 a 2-3

Dopo la vittoria della Supercoppa la Primavera torna a giocare in campionato chiudendo la dodicesima giornata contro il Torino con una sconfitta rocambolesca. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Toci, i ragazzi di Aquilani entrano male in campo alla ripresa e dopo un minuto prendono subito il pareggio grazie a Dellavalle. Rimette il muso avanti la Fiorentina grazie ad un grandissimo goal di Munteanu, ma il vantaggio viola dura veramente pochi minuti, perché il Torino trova immediatamente il pari con Baeten che sfrutta un errore per mettere il tap-in sull'assist di Ciammaglichella. Poco dopo, a circa dieci minuti dalla fine, il Torino la ribalta: Rosa non sbaglia a tu per tu con Andonov. La Primavera viola perde così lo scontro diretto in zona playoff, perdendo l'opportunitò di salire al secondo posto.