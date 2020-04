PRIMAVERA, A caccia dei nuovi Chiesa e Castrovilli

Negli ultimi anni il peso del settore giovanile nella Fiorentina si è rivelato man mano crescente, specie dopo le poderose esplosioni dei due Federico, prima Bernardeschi e poi Chiesa, quest'ultimo attuale gioiello della prima squadra viola, al pari di quel Castrovilli che condivide con lui un certo percorso, seppur decisamente più breve, all'interno della Primavera gigliata. Ma non solo le due C più illustri, perché all'interno della squadra a disposizione di Iachini si trovano pure i vari Venuti e Sottil, senza dimenticarsi di quel Ranieri partito alla volta di Ascoli solo a gennaio, e dei tanti altri prospetti spediti in prestito in giro tra Italia e Europa.

Normale che con queste premesse una certa fetta d'attenzione ricada anche sulla Primavera attuale, nell'ottica di capire in anticipo quali saranno i papabili talenti futuri. Chi sono i migliori prospetti di cui dispone Bigica? La domanda potrebbe sorgere spontaneamente. Il più sponsorizzato, anche a livello di attenzione mediatica, è l'inglese Bobby Duncan, giovane attaccante arrivato in estate dal Liverpool. Essendo anche cugino di Gerrard, l'obiettivo si è spesso posato su di lui: guardando il campo, però, ad aver dato risposte migliori sono altri.

In un'annata piuttosto complessa, almeno per quanto riguarda il campionato, su tutti si stagliano due nomi prima degli altri. Uno è dietro, in difesa, ed è Christian Dalle Mura, centrale classe 2002 di cui si parla un gran bene, balzato agli onori di cronaca in questa stagione a causa della convocazione in prima squadra con Iachini, favorita anche dalle tante assenze. L'altro è invece un profilo offensivo, nonché miglior realizzatore della squadra: Christian Koffi. Esterno capace di svariare più o meno su tutto il fronte offensivo, il francese classe 2000 sembra tra i più pronti al salto di qualità, magari passando prima per un'esperienza in prestito.

Non sono gli unici però ad aver mostrato buone doti: a centrocampo sicuramente si sono fatti notare Nicky Beloko e Christian Lovisa. Il primo, classe 2000 dotato di doppio passaporto svizzero e camerunense, abbina un'innata potenza fisica ad una qualità in crescendo, mentre il secondo, figlio e nipote d'arte da Pordenone di un anno più giovane rispetto al sopraccitato compagno di reparto, sta mostrando una maturità sulla quale è possibile lavorare. Questi, ed altri, i profili più interessanti in forza all'attuale Primavera della Fiorentina, cercando il nuovo gioiello fatto in casa. Chissà che non spunti dal nulla...