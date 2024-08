PRESTITI, Ok Biagetti e Vigiani. Deludono i viola in B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Non è stato un weekend particolarmente fruttuoso per i tre giocatori viola in prestito nel campionato cadetto, usciti tutti sconfitti dalle tre trasferte che hanno coinvolto le rispettive squadre. A Bolzano, la Salernitana di Amatucci non va oltre il 3-2 contro il Sudtirol ed il centrocampista classe 2005 non è riuscito a dare il proprio contributo qualitativo, soffrendo terribilmente la fisicità degli avversari. Debutto in maglia granata anche per il terzino Davide Gentile, entrato al 86' senza poter dare un reale contributo alla causa. Il Frosinone cade a La Spezia per 2-1, con Distefano che anche questa volta è subentrato al 68' dalla panchina ma senza riuscire a graffiare come invece fatto contro la Sampdoria al debutto. Stesso risultato e minutaggio poco superiore, infine, per Favasuli, uscito sconfitto dal Braglia di Modena con il suo Bari.

SERIE C

Dopo la buona esperienza a Cesena, culminata con la promozione in Serie B, Edoardo Pierozzi è subito ripartito al meglio con la maglia del Pescara, riuscendo a battere la Ternana a domicilio per 1-2. Per il terzino di proprietà viola una prova sufficiente seppur una sua deviazione sfortunata è costata il momentaneo pareggio delle Fere. Iniziano bene anche l'esperienze a Vercelli per l'ex capitano della Primavera Christian Biagetti e il centrocampista Lorenzo Vigiani. Entrambi titolari dal primo minuto, Biagetti ha finito la gara, mentre Vigiani è rimasto in campo per oltre 70 minuti, con la Pro Vercelli che ha battuto per 1-0 la Pergolettese. Per entrambi una prova più che sufficiente, soprattutto quella di Vigiani che nel primo tempo è stato tra i più propositivi dei suoi. Parte con una sconfitta, invece, la stagione di Eljon Toci con la maglia della Pro Patria, battuta in casa per 0-1 dal Renate. Per il centravanti rumeno 90 minuti una prova di abnegazione senza però che riesca a ricevere un pallone veramente giocabile.