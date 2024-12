PRESTITI, Fortini la nota più lieta. Bianco leader. Gli altri...

Con gennaio ormai alle porte e una prima parte di stagione in fase crepuscolare, tracciamo un bilancio dei giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in prestito in altre squadre.

SERIE A

Se c’è un giocatore che può far felici i tifosi del Monza in questi primi quattro mesi piuttosto sciagurati, quello è senza dubbio Alessandro Bianco. Il giovane centrocampista viola, dopo le prime settimane di ambientamento, è diventato il leader tecnico e tattico della squadra di Alessandro Nesta, il quale non rinunciava quasi mai alla sua duttilità. Per Bianco già 14 presenze nel club brianzolo (+1 alla Fiorentina), condite da una rete nell’unico match vinto dai suoi in campionato contro l’Hellas Verona. Oltre ai buoni numeri, tuttavia, c’è poi la componente emotiva che testimonia come il classe 2002 si sia calato a pieno nella nuova realtà monzese. Emblematica l’intervista nel post partita di Monza-Udinese dello scorso 9 dicembre, quando i friulani riuscirono a vincere 1-2 una partita totalmente dominata dai padroni di casa. “Stasera veramente mi trovo in difficoltà a descrivere la partita. Non saprei come rispondere, sono in difficoltà perché non riesco a credere che usciamo con 0 punti dopo questa partita” - aveva detto Bianco ai microfoni dell’U-Power Stadium quasi in lacrime - “Quando prendi palo, traversa, sembra che vada tutto storto. Non c'è niente da fare, bisogna solo rimboccarsi le maniche perché non c'è altra strada". Parole che evidenziano quanto a Bianco stia a cuore la nuova realtà e della sua capacità di essere trascinatore, nonostante i soli 22 anni.

SERIE B

Tra i vari calciatori viola in prestito in Serie B, uno che sta particolarmente convincendo è Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 ci ha messo un po’ a prendersi la scena a Castellammare di Stabia, ma quando Pagliuca lo ha promosso titolare della squadra lui non ha più mollato il posto. Usato come quinto di centrocampo sia a sinistra che, all’occorrenza, a destra, Fortini è già stato impiegato per 11 partite, risultando il secondo under 18 più impiegato in tutta la Serie B. In queste ha già registrato tre assist, vedendo il suo valore di mercato passare da 500mila euro a 2 milioni (dati transfermarket) e permettendo ai suoi di festeggiare il Natale al quarto posto in classifica. Procede bene anche l’avventura di Lorenzo Amatucci a Salerno, nonostante questi primi quattro mesi di campionato siano stati caratterizzati da un cambio allenatore e soprattutto da un terribile lutto personale. Ciò non gli ha comunque impedito di essere l’under 20 più utilizzato della cadetteria. Per il classe 2004 17 presenze impreziosiste da un gol e un assist giocando da regista di centrocampo. Meno impattante, invece, la stagione disputata fin qui dal compagno di squadra Davide Gentile, impiegato soltanto per 6 volte prima da Martusciello, poi da Colantuono, per un totale di 77 minuti. In un Frosinone fin qui disastroso (ultimo con 16 punti), può considerarsi sufficiente la stagione di Filippo Distefano, caratterizzata però da un infortunio alla capsula articolare della spalla sinistra che ha necessitato di un intervento chirurgico e che lo sta tenendo lontano dai campi dallo scorso 20 ottobre. Fino a quel momento, però, l’esterno d’attacco classe 2003 aveva raccolto otto presenze - la metà delle quali da titolare - mettendo a segno 2 reti contro Sampdoria e Modena. Decisamente più in ombra Fallou Sene, che in Ciociaria ha raccolto solo 4 presenze, di cui soltanto una da titolare (uscito poi al 45’). Buon rendimento, infine, anche per Costantino Favasuli, che a Bari è diventato un vero e proprio jolly della corsia di sinistra, venendo impiegato nelle 13 presenze da terzino, esterno di centrocampo e addirittura da ala d’attacco.

SERIE C

Titolatissimo della corsia di destra nel Pescara di Silvio Baldini - la squadra che recupera più palloni in tutta Europa, davanti a Barcellona e Liverpool - Edoardo Pierozzi è in assoluto il miglior giocatore viola del girone B di Serie C, che gli abruzzesi conducono assieme ad Entella e Ternana. Per il classe 2001, 15 presenze con un gol e un assist. Ampio minutaggio lo sta raccogliendo anche Eljon Toci, che dalla Pro Patria è stato impiegato per 18 volte sulle 20 gare giocate in totale dal club lombardo. Per il centravanti albanese, però, soltanto un assist e zero reti, che non hanno contribuito a raccogliere una sola vittoria. Scampoli di partita raccolto anche dagli altri viola in prestito in Serie C: per Biagetti e Vigiani alla Pro Patria, rispettivamente 8 e 11 presenze; 8 presenze anche per Guidobaldi a L’Aquila e Dutu al Pineto; 7 invece raccolte da Nardi al Carpi; soltanto 2, infine, per Krastev a Terni.

ESTERO

La Fiorentina guarda con interesse nell’Alta Francia, in particolare nella zona di Lens, dove pian piano M’Bala Nzola si sta prendendo il ruolo da protagonista nell’attacco del club transalpino. L’angolano in campionato è ormai il centravanti titolare della squadra, avendo raccolto 10 presenze impreziosite da 4 reti (e un assist), e in coppa di Francia i giallorossi hanno messo in difficoltà il PSG, a cui sono serviti i calci di rigore per accedere al turno successivo. Contro la squadra capitolina la partita era terminata 1-1 grazie ad un gol proprio di Nzola, che però nella lotteria dei tiri dagli undici metri è stato uno dei due calciatori dei padroni di casa a fallire il proprio penalty, vedendoselo respingere dal portiere Safonov. Quanto mostrato finora, però, potrebbe spingere il Lens ad esercitare il diritto di riscatto, che ricordiamo ammontare a 9 milioni. Stenta a decollare l’avventura turca al Kasimpasa di Antonin Barak e Josip Brekalo. Per il centrocampista ceco, 11 presenze raccolte finora in Super Lig con un gol segnato proprio nel penultimo turno contro l’Eyuspor. Ancor meno impiegato, invece, il croato, che nelle nove presenze messe ha referto è riuscito a segnare 2 reti e a fornire un assist. Poco da segnalare, per concludere, anche nell’avventura emiratina di Sabiri e Infantino. Il marocchino con la maglia dell’Ajman Club ha registrato 5 presenze e una rete; l’argentino non gioca praticamente mai nemmeno all’Al Ain, con tre sole presenze per un totale di 104 minuti. Almeno si è potuto consolare con i venti minuti avuti a disposizione in Champions League asiatica contro l’Al-Hilal dei vari Milinkovic-Savic, Joao Cancelo e Neymar, con quest’ultimo che ha concesso una foto al classe 2003 di proprietà della Fiorentina al termine del match.