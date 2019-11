PRES. SIENA A FV, Noi a Firenze? In Serie A è dura

Anna Durio, presidente della Robur Siena, ha parlato dalla festa dei 115 anni del club a FirenzeViola.it, lanciando un ipotetico appuntamento futuro alla Fiorentina: "Se non retrocede la Fiorentina, il Siena al Franchi di Firenze, per vedercelo, serve ancora qualche anno... Non voglio deludere nessuno ma dobbiamo continuare a lavorare duramente, e se son rose fioriranno. Col cuore in effetti almeno in B c'ero già arrivata, poi ce l'hanno fatta a 19 squadre... Così è andata, ma ci riproveremo. Stiamo lavorando per fare sempre meglio, e quello che dico ai ragazzi l'importante è metterci tutto l'impegno. Io la coscienza ce l'ho a posto, poi se non faccio il buco nella ciambella pazienza".