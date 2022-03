PRES. EMPOLI, L'andata era da pari. Zurkowski...

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha così parlato a Rtv 38 durante la trasmissione Zona Mista: "Lo dice il ct della nazionale Under-21 e io ormai da qualche anno, i talenti italiani giocano solamente in Serie B. Invece in Sudamerica, per esempio, ne fanno una questione economica e fanno giocare i giovani. Non possiamo trovare colpevoli, se non noi dirigenti: se non ci danno regole, probabilmente, il risultato è questo. I tre attaccanti del futuro azzurro giocano nel Sassuolo e guardate quanta esperienza abbiano in certe competizioni... Un mio collega una decina di giorni fa voleva convincermi a votare in Lega l'ampliamento degli extracomunitari. Io gli ho detto che in Italia ha in giro una decina di giocatori in B che se li dà a me, in due anni diventano da Napoli. Il problema poi è che se si compra in Italia tocca mettere le fidejussioni, all'estero non so come si paga senza garanzie. E volendo, alla seconda rata, si può trattare allungamenti eventuali: una maniera per dare respiro agli investimenti. Io un rimedio lo troverei ma avrei tutti contro. Intanto farei passare anche gli acquisti dall'estero tramite la Lega, così che ci siano le stesse condizioni. Metà giocatori che vengono dall'estero sono normali e ho spiegato bene a chi me l'ha chiesto perché non voterò l'ampliamento degli extracomunitari. Mi sembra comunque che i grandi club siano orientati sui giovani".

Perché avete questa differenza tra casa e fuori?

"Ci mancano pochi punti per il nostro traguardo, nel girone d'andata in qualche partita ci è girata bene, con la Fiorentina stessa. Hanno dominato nella parte centrale e poi smesso, era da pareggio. Uguale la Juve, il Napoli, col Sassuolo... Nel ritorno le prestazioni sono state più o meno uguali ma senza vincere. Il fatto poi che qualche squadra venga a Empoli a difendersi ci crea difficoltà. Con la Fiorentina nell'ultima mezz'ora ha dominato l'Empoli, i giocatori viola perdevano tempo tirando il pallone in tribuna ma il Signore lassù ci ha messo uno zampino. La sfida si decise sul loro mancato raddoppio".

A che quota è la salvezza?

"Penso a 36-37 punti, ci saranno scontri tra chi sta in fondo. Non vincere ci sta dando un po' di fastidio ma le prestazioni confortano".

Ha avuto contatti con la Fiorentina per un temporaneo spostamento al Castellani?

"Sì, mi è stata chiesta la disponibilità da parte di Barone e Pradè e io sarei onorato e felice di ospitare la Fiorentina, una bella cosa anche per la città".

Chi saranno i prossimi uomini mercato?

"Uno dei problemi che abbiamo è che quando arriviamo a gennaio, sin dai tempi di Giampaolo, troviamo problematiche anche in virtù del fatto che si parli un po' troppo di certi giocatori. Dobbiamo un po' difenderci, sono ragazzi, io spero di confermarli tutti".

Zurkowski a giugno torna a Firenze?

"Non lo so, però il giocatore è forte e migliorato. Ci sono riscatto e contro-riscatto, con i dirigenti viola abbiamo un rapporto amichevole e collaborativo, di sicuro troveremo una soluzione tra amici".

Avete parlato anche di Vicario?

"No".