Pradè: "Vittoria da squadra. Kean? Speriamo torni con la stessa fame di prima"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, si è così espresso ai canali ufficiali del club sul successo per 2-1 a Cagliari: "Vittoria pesante, da squadra. Tutti questi cambiamenti che ci sono stati da Pasqua sono stati difficili. I primi 15 minuti non c'eravamo, poi ci siamo compattati. La vittoria, dedicata a Moise, ci tiene lì e ci da stimoli. Adesso ci dobbiamo riposare dopo questi giorni difficili. Eravamo qua in 68, tutti con famiglie a casa, con impegni già presi, certo l'evento (la scomparsa di Papa Francesco, ndr) è stato straordinario e siamo i primi a capirlo, però sono tanti 4 giorni pieni in un posto senza sapere come allenarsi. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare il Cagliari, il presidente Giulini e il direttore Borato".

Cosa ci può dire su Kean?

"Dobbiamo stagli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima. Chi lo ha sostituito lo ha fatto benissimo, sono contento per il gol di Beltran, gli serviva tanto. La squadra ha fatto una partita vera, in un campo difficile. Questo ci permette di continuare a crescere".

Come vede i prossimi impegni?

"Adesso è il momento clou della stagione. In questi 30 giorni ci giochiamo tutto. Dobbiamo farci trovare pronti. Tutti devono dare il loro contributo, è stato un peccato che non abbia segnato Zaniolo, sarebbe servito anche a lui il gol. Restare compatti, comunque, resta la cosa più importante".