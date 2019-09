PRADÈ, Pedro è un goleador. La trattativa...

Per presentare il nuovo acquisto Pedro Guilherme, in conferenza stampa è intervenuto anche Daniele Pradè. Queste le sue parole: "Tutti voi mi chiedevate una punta. E' arrivata. Per noi Giovanni Simeone era una punta forte. Noi saremmo rimasti con lui se non avesse avuto un'opportunità. Dopo una trattativa lunga siamo arrivati a Pedro. E' un attaccante moderno. Adesso fisicamente sta al 100%. Il nostro reparto offensivo è apposto. La trattative è iniziata a luglio. L'acquisto di Pedro è di crescita e non va a sminuire il valore di Vlahovic. Adesso abbiamo tre punte: Boateng farà crescere sia Vlahovic che lui. In queste trattative devi avere l'appoggio dell'agente del giocatore, anche perché era iniziata a costi molto elevati. Pedro è un goleador, vive per il gol e dentro l'area fa molto male. Lui dovrà lavorare sodo e restare umile. La sua caratteristica principale è che fa gol".