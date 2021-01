PRADÈ, Kokorin ottimo: il nostro mercato è chiuso

Presente in conferenza stampa assieme ad Aleksander Kokorin, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato dell'acquisto dell'attaccante russo e delle prossime mosse di mercato viola. Ecco le sue parole: "Sono contento, siamo contenti di presentarvi Sasha, cercato già in passato con l'inizio del campionato: allora non c'erano le condizioni ma Kokorin è sempre stato disponibile a venire qua e quando c'è stata l'occasione lo abbiamo preso. Può fare la prima punta, la seconda punta, la punta esterna e il sotto punta: era il giocatore giusto per completarci. Ringrazio il presidente Commisso che mi ha dato la forza economica per chiudere questa operazione".

Sul mercato: "Noi abbiamo chiuso sul mercato: dovevamo fare delle uscite per accontentare alcuni giocatori, abbiamo preso ragazzi che erano utili per completare la rosa. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ora il campo ci giudicherà".

Sul suo contratto in scadenza: "Io ho sempre detto che il mio contratto è l'ultimo dei problemi: io metto tutto il mio cuore e la mia passione per la Fiorentina, ho sempre firmato dei contratti annuali. Non mi crea problema avere il contratto in scadenza. Stiamo valutando tante ipotesi e stiamo programmando il futuro per tutte le ipotesi. Abbiamo preso Maleh e Kokorin che sono giocatori validi per il futuro. Ringrazio il presidente che mi ha sempre dato fiducia e spero di ripagargliela".