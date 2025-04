Pradè esalta la squadra: "Grazie a Folorunsho, Adli e Zaniolo. Stiamo scalando la montagna"

Ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo il successo per 2-1 sull'Empoli è intervenuto il ds viola Daniele Pradè. Che ha commentato così il successo della squadra di Palladino sui cugini toscani: "Una vittoria complicata, è stata una settimana difficile in tutto. C'è stata anche l'appendicite di Dodo, infatti le mie prime parole sono di ringraziamento per Folorunsho. Lo avevamo preso per sostituire Bove, in questi mesi ha giocato dappertutto meno che nel suo ruolo, lo ringrazio fortemente per la disponibilità. Poi ringrazio Adli, aveva iniziato in modo incredibile e poi ha patito un infortunio che l'ha lasciato fuori due mesi. Il rientro l'ha sofferto ma oggi si è fatto trovare pronto e ha fatto un gol bellissimo. E poi ringrazio Zaniolo, trova poco spazio ma oggi è entrato con determinazione e cattiveria. Il mio pensiero va a loro tre".

È una Fiorentina più matura nonostante le rivoluzioni estive e invernali.

"Le partite sono tutte difficilissime. Oggi vincere era importantissimo e l'abbiamo fatto col coltello tra i denti, abbiamo combattuto. Abbiamo fatto due bellissimi gol e di Mandragora parlerò a fine stagione, ora continuiamo su questa strada. Giocheremo col Betis che è costruito in modo incredibile, poi a Roma, che sta facendo qualcosa di eccezionale".

Si vede sempre di più una squadra compatta e completa.

"Qui è stato bravo il mister. Lo abbiamo sempre detto, ci voleva tempo. Stiamo iniziando la nostra scalata alla montagna, e se proseguiamo così siamo a buon punto".

Arriva sempre un grande supporto dai tifosi.

"Cercavamo questo. Questa unione, empatia che ci sta dando tantissimo. Lo stadio è a metà ma ci sta dando tantissimo, infatti stiamo soffrendo. Vedere la Fiesole dall'altra parte non è facile, ma è sempre la Fiesole".