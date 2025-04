Pradè elogia il gruppo: "Pongracic un top player, Kean devastante. Dispiace per i tifosi a Cagliari"

vedi letture

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ai canali ufficiali del club gioisce così dopo l'accesso alle semifinali di Conference League a seguito dell'eliminazione del Celje da parte dei viola: "Passiamo soffrendo, ma è così. L'Europa è così, il Celje fa un ottimo calcio e la pioggia è stata battente. Però è una bella soddisfazione, per il terzo anno di fila siamo in semifinale e andremo a giocare contro una grande squadra in un grande stadio. Bello per tutti".

Fiorentina che ha saputo subito reagire al vantaggio del Celje.

"Ce la siamo complicata un po' da noi, ma Moise è devastante, la squadra lo sa e si appoggia molto su di lui. Poi sono contento per Rolando che ha siglato già 5 gol in Conference, la squadra ha combattuto e sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata".

Ora è in gran forma anche Pongracic.

"Sono quasi 2 mesi che sta facendo alla grande, l'avevamo preso proprio per questo. Sapevamo cosa poteva darci, ha avuto qualche problema di ambientamento ma Marin è un top player".

Adesso si va a Cagliari.

"Andremo a fare una battaglia, ci dispiace tantissimo che giocheremo a Pasquetta e il questore di Cagliari oggi ha vietato la trasferta ai nostri tifosi: è un peccato, senza di loro non è calcio, soprattutto per tutti che avevano già programmato il viaggio, a così pochi giorni di distanza. Siamo vicini a loro".

Tifosi che oggi vi hanno spinto anche sotto l'acqua.

"Purtroppo il problema di questo stadio è questo, le coperture. Anzi, proprio sull'1-2 ci hanno dato la motivazione a non mollare".

Un'altra gioia anche per Commisso.

"Vederlo in spogliatoio ad abbracciare tutti è bello. Oggi c'erano i bambini dei giocatori e il presidente e Catherine sono fantastici. Trovare una famiglia che ti dà un calore del genere è rarissimo, perciò siamo felicissimi per loro".