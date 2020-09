PRADÈ, È già a Milano: aspetterà la squadra...

Daniele Pradè è a Milano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore sportivo viola sarebbe già nel capoluogo lombardo, anticipando così di qualche giorno l'arrivo della squadra in vista della gara di sabato a San Siro contro l'Inter. In questa circostanza Pradè sarà già in Lombardia ad aspettare la squadra, considerando che molto probabilmente la sua presenza a Milano è legata a impegni di lavoro per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, soprattutto in uscita.