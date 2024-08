PORTIERI, Terracciano e il Monza si strizzano l'occhio

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il reparto dei portieri resta sempre uno dei reparti da sistemare per volontà dello stesso allenatore che vuole profili diversi dagli attuali. Se Christensen al momento non ha offerte, almeno in serie A, per Terracciano sono arrivati già un paio di sondaggi che, come detto nei giorni scorsi dopo la visita dell'agente alla dirigenza viola, società e portiere stanno valutando. Tra le squadre che ormai da qualche tempo si sono informate c'è il Monza, ancora a caccia di un portiere.

Terracciano sarebbe un profilo adatto ad una società come il Monza e viceversa il club brianzolo sarebbe una buona opportunità in caso di addio del portiere campano alla Fiorentina. Chissà che Galliani e Pradè non ne abbiano parlato anche la scorsa settimana a cena in Versilia.