PODCAST FV, Torneremo torneremo, come nel '56

Il 6 maggio non è una data come le altre per la Fiorentina: proprio oggi infatti ricorre il 65esimo anniversario del primo scudetto viola. Un trionfo che porta la firma di personaggi entrati nella storia di questa società: dall’allenatore Bernardini a giocatori come Sarti, Virgili, Chiappella, Montuori, Cervato, Segato, Rosetta e Julinho, questi nomi sono incisi nella memoria dei tifosi e anche nella Hall of Fame del Club. Il podcast di oggi è dedicato al racconto di quell'annata '55-56 e per farlo ci siamo serviti dell’aiuto di Sergio Carpanesi, ai tempi giovane calciatore, che ci ha parlato di quella leggendaria squadra. Nel podcast ad opera di Alessandro Di Nardo potrete trovare qualche estratto della sua intervista pubblicata sul sito di FirenzeViola.it ed alcuni aneddoti di quella stagione. Clicca sul link in basso per ascoltare la puntata di oggi!