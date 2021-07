PODCAST FV, Callejon e Lirola: il mercato in ritiro

Sono entrambi attualmente in ritiro con la Fiorentina (e a dirla tutta non si stanno disimpegnando neanche poi così male) ma il destino a tinte viola di Pol Lirola e Jose Maria Callejon sembra piuttosto incerto. Torna FirenzeViola in Podcast, e nell'appuntamento di oggi, con la voce di Andrea Giannattasio, vi porta all'interno delle situazioni di entrambi e delle piste di mercato a loro collegate. "Lirola-Callejon, il mercato in ritiro" è il titolo del nuovo podcast, per ascoltarlo basta cliccare sul link.