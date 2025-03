Dagli inviati Poche occasioni e cori contro Gasperini: il tecnico della Dea pizzicato dal Franchi

Scorre via senza occasioni clamorose la prima metà del primo tempo al Franchi, in un clima ideale per giocare e contornato da un pubblico che sta spingendo i ragazzi di Palladino fin dal primo istante. Non sono mancati i consueti cori nei confronti di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta oggi squalificato, pizzicato come al solito dai tifosi della Fiorentina con ripetuti cori nei suoi confronti al momento dell'inquadratura da parte delle telecamere.

L'astio tra l'allenatore bergamasco e il pubblico fiorentino va infatti avanti da anni, e anche oggi è oggetto di rivalità durante la partita. Che dal canto suo non ha mostrato fin qui grosse palle gol, pur scorrendo a ritmi non banali.