PIRLO, Chiesa domani out. Abbiamo spirito di rivalsa

Il tecnico Andrea Pirlo ha presentato, in conferenza stampa, Fiorentina-Juventus, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 15 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Cosa la convince di più della sua squadra in questo momento?

"Lo spirito che abbiamo in ogni singolo, abbiamo in testa un unico obiettivo che è quello di qualificarci in Champions. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell'amata e abbiamo grande spirito di rivalsa. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato".

Come sta Dybala?

"Sta molto meglio, si è visto anche l'altra sera. Le gambe cominciano a girare nel modo giusto, vediamo domani. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio per decidere chi mettere dall'inizio".

Questo è il periodo più difficile di gestione di Ronaldo?

"Non lo so io sono al primo anno. Ho un bellissimo rapporto con lui, vuole sempre raggiungere il massimo e ha sere voglia di vincere, si arrabbia anche quando non vince la partitella".

Chiellini torna dall'inizio? Come sta Danilo?

"Sì Giorgio dovrebbe rientrare, Danilo ha ancora qualche piccolo fastidio all'adduttore. Non dovrebbero esserci problemi però vediamo oggi".

Vi ha condizionato in questi giorni l'argomento Super League?

"Normale che prima della partita di Parma c'erano state tante voci, si parlava solo di Superlega e magari ha influenzato un po' la testa dei giocatori'. Ma l'obiettivo è quello di qualificarci in Champions. Noi abbiamo in testa questo, dobbiamo vincere le partite e raggiungere l'obiettivo. Le voci che ci sono ora non ci cambiano niente, sappiamo cosa fare e come dobbiamo farlo. Se ne parlerà a lungo ma la concentrazione sarà ancora di più su quello che dobbiamo fare".

Chiesa può essere convocato? Ramsey può giocare?

Chiesa non sarà tra i convocati perché non ha ancora recuperato. Aaron potrebbe essere della partita, in questo ultimo periodo non ha giocato tanto perché ha avuto qualche piccolo problema. L'altro giorno è entrato bene e potrebbe giocare".

Come sta Morata?

"Sta bene, non ha giocato dall'inizio per semplice turnover. Lui è forte , ci ha dato tanto quest'anno e potrà darci molto anche in futuro".

Rabiot parte dall'inizio? Cosa è cambiato nella Fiorentina?

"Iachini è tornato da qualche partita, ha riportato compattezza e ovunque va fa bene. Rabiot sta facendo molto bene e domani partita dall'inizio"

Un pensiero al secondo posto l'avete fatto?

"L'obiettivo è quello di vincere le partite e poi dipende da quello che faranno sopra di noi. Dobbiamo guardare partita per partita e cercare di vincere tutte le gare".

Che clima c'è attorno alla squadra? Come ha visto Agnelli?

"L'ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e che se ne parlerà ancora. Lui porta grande entusiasmo tutti i giorni quando viene al campo e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, è quello di una squadra che vuole finire bene. L'obiettivo deve essere come una sorta di obbligo. Siamo sereni e concentrati".

Demiral non è a disposizione? Bonucci favorito su De Ligt?

"Demiral non è a disposizione, niente di grave ma non può allenarsi con la squadra. Bonucci vedremo oggi in allenamento in base a come hanno recuperato".

Teme che la minaccia della UEFA possa verificarsi e vanificare il vostro risultato stagionale?

"No, non abbiamo paura di questo, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. Sereni su quello che poi deciderà la UEFA".