Pioli ha già rivoluzionato la Fiorentina. La Gazzetta: "Qualità, tagli e un gioco nuovo"

Nei primi giorni alla guida della Fiorentina, Stefano Pioli ha già impresso un cambiamento evidente, percepito anche dai tifosi che assistono agli allenamenti pomeridiani. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Le sedute mattutine sono a porte chiuse, ma il tecnico emiliano si mostra coinvolto, apprezzato dalla città, e affiancato da uno staff numeroso e attivo. Il modulo scelto è il 3-4-1-2, con particolare attenzione alla qualità del gioco.

Pioli punta su Albert Gudmundsson come trequartista libero dietro Edin Dzeko e Moise Kean, in un sistema che richiede più possesso palla e costruzione ragionata. Gli esterni Dodò e Gosens entrano dentro il campo senza rinunciare a corsa e cross. Fagioli cuce il gioco affiancato da Mandragora, vicino al rinnovo, e la costruzione parte spesso dal basso, senza escludere del tutto il lancio lungo.

Dzeko agisce anche da regista offensivo, la difesa è più alta ma partecipa alla manovra. De Gea, integrato nel gioco coi piedi, guida una squadra più propositiva. La Gazzetta poi sottolinea: il lavoro atletico è intenso, guidato da tre preparatori, ma non mancano momenti ludici con mini-tornei e sfide. Pioli, autorevole ma non rigido, mantiene ordine con regole chiare e una rosa snella da massimo 26 giocatori. Alcuni giovani si giocano il posto, mentre diversi elementi non partiranno per la tournée in Inghilterra.