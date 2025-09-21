Pioli con carattere e tifosi dalla sua, il Corriere dello Sport: "Il Franchi c'è. E la Fiorentina?"

"Il Franchi c'è. E la Fiorentina?". È il titolo simbolico con cui il Corriere dello Sport si approccia al match di oggi pomeriggio, quando il Como farà visita ai viola chiamati a risollevarsi dopo la falsa partenza in campionato. Eppure, nonostante un avvio tutt'altro che convincente, il tifo fiorentino proverà a spingere la squadra di Pioli alla vittoria e a un rilancio quanto mai già necessario dopo i due punti conquistati nelle tre gare finora disputate. Perché, intanto, gli spettatori che ci possono essere ci sono e così - come anticipato su queste pagine - ai 13.478 abbonati si sono aggiunti per oggi oltre 7.000 paganti che vanno a toccare quota 21.000 in tutto, ed è come dire che il mezzo stadio sarà tutto pieno.

Evidenziato il sostegno che il pubblico casalingo garantirà anche oggi, il quotidiano romano pone l'accento sulla Fiorentina, chiamata a battere un colpo al cospetto di un Como ben organizzato. Pioli per tutta la settimana ha spinto molto sui tasti del carattere e della determinazione per aiutare il gruppo a trovare un’identità tecnica, con Kean che nonostante la febbre dei giorni scorsi sarà regolarmente là davanti e non da solo, ma sostenuto da una squadra intera che vuole essere diversa da quella del confronto diretto coi lariani dell’anno passato e da quella non brillante di questi primi tre turni di campionato. Un’altra Fiorentina rispetto a Napoli, Torino e Cagliari andando a ritroso avrebbe sicuramente buone possibilità di invertire la rotta con un successo, anche sfruttando il fattore Franchi.