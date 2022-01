PIATEK, Tocca a lui: già in gol col Cagliari nel 2019

Spetterà probabilmente a Krzysztof Piatek raccogliere il peso dell'attacco della Fiorentina nella partita di domani all'Unipol Domus contro il Cagliari, alla luce del forfait di Dusan Vlahovic: il polacco in carriera ha già avuto modo di "bucare" la porta dei rossoblù ed in particolare la sua rete contro i sardi risale alla stagione 2018/19, quando con la maglia del Milan contribuì al rotondo successo dei rossoneri (3-0) sulla squadra allora allenata da Maran. Il numero 19 viola segnò al 65' il gol del definitivo tris del Diavolo, prima di essere sostituito pochi minuti dopo da Cutrone. Il bilancio di Piatek contro il Cagliari, a livello, di risultati, è in ogni caso in parità: su due precedenti, un ko (con la maglia del Genoa) e una vittoria (quella del 10 febbraio 2019 con il Milan).