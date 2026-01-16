Percorso personalizzato per Kean, a rischio per Bologna? Aggregato Braschi dalla Primavera

Percorso personalizzato per Kean, a rischio per Bologna? Aggregato Braschi dalla PrimaveraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:48Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Moise Kean continua ad avere qualche problema alla caviglia e deve essere dunque gestito al meglio, anche con sedute di allenamento a parte. Secondo quanto appreso da FirenzeViola anche questa settimana il giocatore prosegue con un percorso personalizzato per preservarlo ma, visto che oggi è venerdì, lo mette a rischio per la gara di Bologna.

Proprio per questo motivo, al gruppo viola in vista di domenica in questi giorni è stato aggregato il l'attaccante classe 2006 Riccardo Braschi che infatti oggi non ha giocato la partita con la Primavera a Milano contro i rossoneri. Questo anche alla luce della possibile assenza di Edin Dzeko, che oltre ad essere alle prese con un infortunio, è comunque destinato a partire e sta trattando con altre squadre.