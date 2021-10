PENZO, Barone va sotto il settore ospiti: il motivo...

Nel pre partita di Venezia-Fiorentina, il dg viola Joe Barone si è recato sotto il curvino dove sono assiepati i circa 750 sostenitori arrivati da Firenze per appludirli e ringrziarli per il lungo viaggio fatto in Laguna e per l'immancabile sostegno che anche oggi non mancherà alla squadra di Italiano. L'occasione è stata propizia anche per dare il bentornato al tifo organizzato, per la prima volta nell'era post-Covid.