PEDULLÀ, Lirola arriverà. Saponara, Tonali e Balo...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così sui viola: "Spero che Montella non paghi il ritardo del mercato sul campo. Lirola penso sia un calciatore predestinato a finire alla Fiorentina, mentre nella serata di ieri si è mosso qualcosa per Saponara al Lecce a titolo definitivo. Il budget, a quanto ho capito, dipenderà anche dalle uscite che ci saranno. Centrocampo? Tonali è un profilo che piace, ma se dovesse arrivare uno straniero più tardi arriva peggio è. La Juventus ha cercato Tonali, Zaniolo, Icardi, Chiesa, ma poi si è defilata da tutte queste trattative. Balotelli? Non credo che sia fattibile come ha detto Pradè perché la Fiorentina ci ha pensato, ma ha capito che non era il caso di mettersi in casa qualche problema di troppo. Vlahovic? Ha forza e potenza, ha messo in discussione la titolarità di Simeone, ma già prometteva molto bene. Giusto puntare su di lui perché è destinato a diventare un calciatore vero".