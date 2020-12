PEDRO, Il Flamengo lo riscatta: ai viola 14 milioni

Pedro rimarrà al Flamengo. Arriva dal Brasile la notizia, dal portale Globoesporte che scrive come alla Fiorentina sia stato comunicato tramite l'invio di un documento ufficiale la conferma per l'acquisizione dell'attaccante per la cifra di 14 milioni di euro. Il pagamento verrà effettuato in sei rate nell'arco di tre anni. L'importo sarà pagato in sei rate uguali, di circa 2,3 milioni di euro. Ci saranno due pagamenti ogni anno, che terminano nel 2023. Il primo avverrà nel primo trimestre del 2021. Le due rate del 2021 per Pedro sono già state inserite nel budget del medesimo anno che il Flamengo ha predisposto per il club. L'attaccante brasiliano firmerà un contratto quinquennale con il Flamengo secondo un pre-contratto già stipulato.