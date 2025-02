Paulo Sousa parla alla Gazzetta: "Adli un piccolo Zidane. Complimenti a Commisso"

L’ex Inter e Fiorentina Paulo Sousa, oggi allenatore dello Shabab Al Ahli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara di stasera tra le due squadre: “L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan”.

Che cosa colpisce nell’Inter?

“Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto o lungo, calciano da fuori e arrivano in area”.

C’è un giocatore della Fiorentina che vorrebbe allenare?

“Non vorrei parlare di singoli ma faccio un’eccezione per Adli, che ho avuto al Bordeaux. Ai tempi dicevo che era un piccolo Zidane e ora merita di essere felice: ha una bellissima energia. Firenze è il posto giusto per lui e tanti”.

Perché?

“Perché vedo un progetto. Commisso merita i complimenti come chiunque investe nel calcio: ha costruito il centro sportivo e lascia lavorare gli allenatori”.