Dagli inviati Parisi: "Sono felice di esser rimasto. Il nostro sogno è quello di vincere la coppa"

Queste le parole di Fabiano Parisi in conferenza stampa alla vigilia dell’andata del quarto di finale di Conference League: “Come sto? A Milano ho ricevuto un colpo alla caviglia, mi sono curato bene e sono comunque a disposizione del gruppo. Le occasioni durante le stagioni capitano a tutti, poi c’è chi gioca di meno e chi gioca di più. Le scelte toccano al mister, poi ognuno di noi ha il dovere di farsi trovare pronto. Domani ci attende una gara importante, cercheremo di dare il massimo”

Sulla permanenza a Firenze dopo il mercato invernale: "Per quanto riguarda cosa disse il mio procuratore dovete sentire lui.... aveva evidentemente i suoi motivi per parlare come fece qualche mese fa. Personalmente la fiducia del mister mi ha aiutato moltissimo, ma prima di tutto viene sempre il gruppo"

Sul suo futuro in viola: "Io sono felice qui, e sono felice di esser rimasto, poi ovviamente ci sono dinamiche di mercato e tante parole, ma i fatti sono un'altra cosa. Io ho sempre pensato alla Fiorentina e darò sempre il massimo"

Sulla situazione ambientale di domani: "La nostra motivazione non deve cambiare in base allo stadio in cui si gioca, poi è chiaro che lo scenario di San Siro è diverso da quello che ci attende domani, ma da parte nostra sarà fondamentale tenere sempre alta la concentrazione".

Sulla gara di Milano: "Abbiamo fatto una buona partita, e sono soddisfatto della mia prestazione, ma resta un punto di partenza. Conosco le mie potenzialità e sono convinto di poter dare tanto alla Fiorentina. Magari non sono ancora al top ma giocando con continuità posso arrivare a fare ancora meglio e migliorare nella finalizzazione".

Sull'obiettivo Conference League: "Non viviamo pressioni, ma ognuno di noi ha ovviamente le proprie responsabilità. Siamo consapevoli di essere la Fiorentina, adesso ragioniamo partita dopo partita, poi è chiaro che il nostro sogno è quello di vincere la coppa. Siamo un grande gruppo e continuare su questa squadra".