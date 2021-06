PANCHINA-DAY, Rivivi il live di Firenzeviola

21- La dirigenza viola resta al lavoro per trovare al più presto il sostituto di Gattuso, con cui riprendere a pianificare il futuro e riaprire un nuovo ciclo. La giornata è stata lunga, si è aperta con l'ufficialità del divorzio tra la Fiorentina e appunto l'ormai ex tecnico Gennaro Gattuso. Motivi di mercato ma anche di commissioni troppo alte e indirizzato dal super procuratore con lite anche tra il tecnico e Commisso, come ha riportato la TGR Rai Toscana. Poche ore dopo la clamorosa svolta per Gattuso: può andare al Tottenham che ha interrotto le trattattive ben avviate con l'ex Roma Fonseca. La Fiorentina torna a pensare all'ex tecnico giallorosso che era stato in corsa proprio insieme a Gattuso ma nel frattempo sonda il terreno per Liverani e Garcia, oltre a non perdere di vista la pista che porta ad Italiano.In serata arriva proprio la nortizia che la Fiorentina sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria allo Spezia pur di assicurarselo.

20.16 - Torna in pole Italiano per la panchina della Fiorentina. Come riporta Sky infatti la Fiorentina non ha smesso di seguire la pista che porta al tecnico dello Spezia. Il giocatore ha un contratto di due anni con il club ligure ma la Fiorentina sarebbe disposta a pagare la clausola di 1 milione per ottenerlo.

18.41 - Secondo quanto riportato dall'emittente TNT Sport, Nico Gonzalez sarebbe ad un passo dalla Fiorentina, anche se la trattativa non è ancora chiusa. Si parla di circa 27 milioni nelle casse dell'Argentinos Junior.

18,05 - Per Gattuso al Tottenham si parla già di cifre: arrivano conferme dall'Inghilterra su un accordo biennale da 2,5 milioni di euro più bonus.

17.41 - Martin Guastadisegno, agente di Pezzella ed ex procuratore di Burdisso, ha appena lasciato il centro sportivo.

17.30- Arrivano conferme di Sky Sport sull'interessamento del Tottenham su Gennaro Gattuso, col club londinese che è alla ricerca di un allenatore dopo aver abbandonato la pista Fonseca.

17.22 - Secondo quanto riferito dal portale Daily Telegraph Football News, la rottura tra Paulo Fonseca e il Tottenham non avrebbe nulla a che fare con questioni fiscali. Il club inglese e il tecnico lusitano si sarebbero separati in seguito a una normale decisione.

16.45- Visti gli eventi delle ultime ore, in casa Fiorentina potrebbe tornare di moda il nome di Paulo Fonseca per la panchina, tecnico già sondato prima di chiudere con Gattuso.

16.39 - Secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe saltata la trattativa per Paulo Fonseca al Tottenham. Gli Spurs hanno virato proprio su Gattuso.

16.23 - È arrivato anche l'agente ed intermediario Martin Guastadisegno ai campini. L'agente di Pezzella ed ex procuratore di Burdisso, parlerà con la società viola. CLICCA QUI per la notizia

15:10 - Il preferito, riferisce Sportitalia, si chiama Rudi Garcia. Contatti in corso tra la Fiorentina e l'entourage dell'allenatore francese.

14:20 - Il TGR Rai Toscana fornisce una prima ricostruzione del caos Gattuso: dalla perplessità al momento del suo arrivo, fino a commissioni raddoppiate e insulti. QUI l'articolo.

13:42 - Primi contatti con Fabio Liverani, contattato telefonicamente nelle scorse ore per sondare la sua disponibilità.

13:05 - La rosa dei papabili sostituti di Gennaro Gattuso prende forma: leggi QUI la rosa di candidati.

11:58 - Il giornalista Enzo Bucchioni, anche editorialista di FV, ha riportato su Twitter un aggiornamento secondo cui Fabio Liverani entrerebbe in corsa per la futura panchina della Fiorentina

11:51 - Arrivano le dichiarazioni dell'operatore di mercato Dario Canovi a Radio Bruno sulla questione allenatore: "Ranieri? Si tratta di uno dei migliori in circolazione ma non so se sarebbe contento di venire in un ambiente come questo. Stesso discorso per Mazzarri".

11:39 - Prime reazioni della piazza alla vicenda Gattuso: il post su Instagram con cui la Fiorentina ha annunciato il divorzio è stato sommerso di commenti rabbiosi e dileggiatori

11:31 - Il Corriere della Sera, tornando sulle accese divergenze delle ultime ore tra Gattuso e la Fiorentina, riporta di alcune frasi che il tecnico avrebbe pronunciato, tra cui "se non mi comprano i giocatori me ne vado prima di Ferragosto"

11:16 - Al centro sportivo hanno fatto capolino gli azzurri Berardi e Barella. La nazionale è infatti tornata ad allenarsi ai Campini dopo l'equivoco dei giorni scorsi

11:06 - Si fanno già i nomi del dopo Gattuso, per il quale sembrano in corsa Ranieri, Mazzarri, Iachini (anche se a noi di FV questi ultimi non risultano) e Rudi Garcia

10:53 - Il caos interno alla Fiorentina potrebbe portare a delle conseguenze di mercato in uscita. Secondo Tuttosport, infatti, la situazione di Dusan Vlahovic in chiave Juventus è da tenere ampiamente d'occhio

10:40 - Ecco che al centro sportivo arriva anche il nuovo dirigente viola, Nicolas Burdisso

10:28 - Sono appena rientrati ai Campini il dg Barone e il capo della comunicazione Ferrari

10:22 - Joe Barone è arrivato stamattina presto al centro sportivo con l'avvocato Covelli per ratificare la firma dell'annullamento degli accordi con Gattuso. Successivamente il dg ha lasciato i Campini in compagnia dello stesso avvocato e del capo della comunicazione Ferrari

10:18 - Sono ore bollenti in casa Fiorentina. E' scoppiato il caso Gattuso: il tecnico calabrese ha lasciato ufficialmente la Fiorentina di comune accordo col club, prima ancora di iniziare la sua avventura gigliata. La redazione di FirenzeViola.it seguirà la giornata live per tenervi aggiornati al meglio sugli sviluppi della situazione