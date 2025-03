Palladino: "Vivo per la Fiorentina il 99% della mia giornata. Prometto di stare più in città"

L'allenatore delle Fiorentina Raffaele Palladino si è raccontato in un'intervista esclusiva, uscita questa mattina in edicola, al Corriere Fiorentino (QUI un primo estratto delle sue parole). Il tecnico campano ha toccato vari temi quello del mercato e, in modo particolare, delle due mini rivoluzioni fatte dai viola in estate e a gennaio: "Abbiamo cambiato 19 giocatori e questo comporta delle difficoltà che sono un bene perché si cresce. Quanto tempo serve? Non lo so. Il tempo è il lavoro, quanto ne metti durante la settimana, quanto i ragazzi riescono a recepire. Magari ti accorgi che stai lavorando tanto durante la settimana, ma che la squadra non sta crescendo. Poi all’improvviso ti sboccia tra le mani".

Sente di essere cresciuto in questi mesi a Firenze?

"Moltissimo. Tante difficoltà, tanta crescita, tanto lavoro. Io vivo per la Fiorentina il 99% della mia giornata. Sapete che ce la metto tutta, col cuore, col corpo, con l’anima, per cercare di portare più risultati possibili, perché questo lavoro mi piace tantissimo. Ho conosciuto un altro sistema di gioco, oltre il 3-4-3, con il 4-2-3-1. Adesso abbiamo messo in piedi il 3-5-2, quindi ho fatto delle nuove esercitazioni e cambiato la gestione del gruppo. Tutte cose che a Monza non avevo vissuto. Per me questa stagione è una scuola fondamentale".

Tra queste c’è anche il doversi confrontare con le critiche di un popolo passionale come quello fiorentino. Sta riuscendo a viverlo un po’?

"In questi mesi sono stato molto al Viola Park, ma la promessa è che cercherò di stare di più in città ora che mi sono trasferito in centro. In questa settimana dopo la Juventus non sono riuscito a girare per Firenze senza che qualcuno mi fermasse per offrimi la colazione, altri la cena, gente che voleva fare le foto per strada. Questo fa capire lo spirito del tifoso e quanto amore ci mette per questa maglia. Alcune delle critiche che ho ricevuto sono state giuste, d’altronde in alcuni momenti non abbiamo ottenuto risultati e il gioco faceva fatica ad arrivare. Cerco di prendere le critiche con leggerezza. Non mi piace solo quando vengono dette falsità, quando si parla male del gruppo e si dice che non è con l’allenatore. Tutte cose non vere. Questo mi ha dato fastidio".