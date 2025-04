Palladino riproporrà il 3-5-2 a Celje, RepFi: "Ora pensa a Moreno a tutta fascia"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sulle scelte di formazione di Raffaele Palladino. L’allenatore non toccherà l’impianto di gioco della sua squadra, confermando il 3-5-2 che nelle ultime gare ha dato certezze e garanzie ai viola, ma certamente qualche cambio negli undici iniziali lo avrà in mente. In porta ci sarà De Gea mentre in difesa spazio a Comuzzo insieme a Pongracic e Ranieri. Il tecnico pensa a Moreno esterno laterale a destra a centrocampo per far riposare Dodo, mentre sulla sinistra possibile impiego di Folorunsho.