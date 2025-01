PALLADINO, Ci manca personalità ma non tutto è da buttare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ai microfoni di Dazn, dopo il pari tra Fiorentina e Torino, ha parlato il tecnico viola Raffaele Palladino: “Provo tanto dispiacere perché siamo partiti benissimo, con grande intensità, l’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto e abbiamo buttato via un’occasione. Io vedo i ragazzi soffrire nel non fare risultato, veniamo da 6 partite senza vittorie, però io guardo anche il bicchiere mezzo pieno e vedo una Fiorentina sesta in classifica, con la quarta miglior difesa e in linea con gli obiettivi”

Il secondo tempo è mancata aggressività.

“Non siamo riusciti a raddoppiare e quello è il rammarico di questa partita. Poi su un errore individuale in uscita abbiamo preso gol. La squadra lì è andata in ansia. Dobbiamo crescere dal punto di vista della personalità. Loro poi l’hanno messa sul piano fisico e noi potevamo fare una fase di non possesso più aggressiva”.

Gudmundsson e Colpani dovrebbero fare di più?

“Questa è una squadra di grande talento e non può dipendere dai singoli. Adesso bisogna crescere di squadra e capire i momenti, facendo le scelte giuste negli ultimi metri. È un percorso di crescita che stiamo facendo insieme. Ripeto, se vogliamo vedere tutto negativo c’è tanto da analizzare ma c’è anche tante cose positive”