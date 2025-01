PALLADINO, Cataldi con il Torino non ci sarà ancora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La conferenza stampa di Raffaele Palladino in vista della gara con il Torino è stata l'occasione per fare il punto sull'infortunio di Danilo Cataldi: "Il giocatore non ha recuperato. Forse lo farà la prossima settimana". Il giocatore dunque è ancora out per affaticamento muscolare e non sarà tra i convocati per la gara con il Torino mentre potrebbe essere della gara contro la sua ex Lazio. (QUI LA CONFERENZA)