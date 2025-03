Dagli inviati Palladino: "Abbiamo fatto il miglior primo tempo dell'anno. Il 3-5-2 è il modulo giusto"

Dopo la vittoria per 3-1 sul Panathinaikos e il conseguente passaggio ai quarti di Conference League, dalla sala stampa Manuela Righini dello Stadio Franchi, parla Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina ha commentato così la prestazione dei suoi: "Non so se è stata la partita della svolta ma è stata la partita che abbiamo vinto con grande coraggio: è stata una notte molto bella. Voglio ringraziare i nostri tifosi perché ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto. E ringrazio i miei ragazzi, abbiamo fatto una grande prestazione. C'è rammarico perché nel primo tempo potevamo essere il terzo gol. Peccato anche per il secondo tempo, ci siamo abbassati. Ho capito il problema, dobbiamo essere più continui nel corso della partita. Ma il primo tempo è stato il migliore dell'anno".

Sentivate l'importanza della gara?

"C'era tanta tensione e pressione, ma anche tanta delusione per il momento. Siamo i primi a voler vincere e ci dispiace quando non ci riusciamo. Serve entusiasmo anche a noi e stasera c'è stato. Dobbiamo portarlo anche domenica, per un'altra grande serata. La sconfitta di Atene non ci è andata giù. Io mi son messo lì con loro, abbiamo parlato ma loro hanno fatto il grosso del lavoro".

Dopo il gol segnato, Mandragora è andato ad abbracciare Terracciano. Ha parlato col suo portiere?

"Con Pietro ho un grandissimo rapporto. Grande uomo e grande giocatore, non c'è altro da aggiungere".

Cosa ha imparato da questo ottavo con il Panathinaikos?

"Imparo tutti i giorni. Per me questo è stato un anno di crescita e di formazione. Sono felice di passarlo insieme ai miei ragazzi. Per quanto riguarda il gioco, noi dobbiamo continuare a lavorare e a crescere. Come ho detto ieri in conferenza, io ho la squadra al completo da tre giorni. Adesso è importante lavorare ma c'è una buona alchimia".

Come ha visto Gudmundsson? E questo 3-5-2 è il sistema migliore per la sua Fiorentina?

"Albert sta facendo bene e sta continuando a crescere. Per il sistema, mi piace questo 3-5-2 perché è camaleontico. Poi nel secondo tempo siamo passati al 4-3-3, ma è qualcosa che abbiamo nelle corde".

Su Gosens: è sorpreso per la mancata convocazione con la Germania?

"Sono sorpreso che non sia andato in Nazionale. Come sono sorpreso per Dodo. Poi le scelte le fanno i Ct, ma loro stanno facendo una grande stagione. Poi Robin sta portando anche numeri offensivi. Mi auguro che entrambi ritroveranno la Nazionale".