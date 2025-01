P. MARÍ, È fatta: il centrale atteso in giornata a Firenze

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha in pugno Pablo Marí, nella mattinata di oggi sono stati definiti tutti gli accordi del caso con il Monza per il trasferimento a titolo definitivo dell'esperto centrale, che lascia quindi la compagine brianzola con qualche mese d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno prossimo. Lo riporta TMW che spiega come sia stata già raggiunta con il calciatore un'intesa per un contratto di un anno e mezzo fino al 30 giugno 2026, ora ci sono anche gli accordi tra club per il semaforo verde.