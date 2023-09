ORRICO A RFV, Punte patetiche, ora Nico falso 9

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Corrado Orrico a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola Amore mio, per parlare del momento degli attaccanti della Fiorentina: "Nzola non lo vedo come un attaccante giusto per la Fiorentina. Allo Spezia giocava meglio per cui penso che questo non sia il vero giocatore, anche perché non lo vedo ancora fisicamente in condizione. Però non penso che possa essere la soluzione che la Fiorentina sta cercando".

Lei quindi darebbe continuità a Beltran, visto anche l'investimento importante?

"Venticinque milioni per un centravanti non sono tanti nel calcio di oggi, si sarebbero dovuti usare meglio gli ottanta milioni portati in dote da Vlahovic. Neanche Beltran mi sembra un fulmine di guerra, nel calcio ci sono le categorie e i centravanti che fanno gol costano tanto. In queste prime partite Nzola e Beltran mi sono sembrati patetici...speriamo che Italiano possa cavarne fuori il meglio. La partita di ieri era da portare all'intervallo sul tre o quattro a zero, e a quel punto la squadra avrebbe potuto gestire il secondo tempo. Invece la solita propensione all'attacco ha fatto prendere un gol in contropiede, è inammissibile".

Lei chi schiererebbe in avanti contro il Cagliari?

"Proverei ad accentrare Nico Gonzalez visto che sugli esterni la Fiorentina è ben coperta. Sottil, ad esempio, secondo me ieri ha fatto una buona partita nonostante gli errori sotto porta".