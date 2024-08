ORLANDO A RFV, Nico come Dybala? Con la testa giusta sì

FirenzeViola.it

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di attualità viola: "Ci portiamo un po' di malumore non per il pareggio ma per come è arrivato. Ch siamo indietro rispetto ad altre lo sappiamo, per questo non devi scoprirti e concedere. Questo deve far riflettere l'allenatore che si è preso le sue responsabilità ma la Fiorentina è un cantiere senza idea di gioco e una rosa adeguata, poi sono entrati Amrabat e Kean e l'hanno raddrizzata"

Dichiarazioni di Palladino? Non eravamo abituati a certe affermazioni. Poi non credo abbia grande fiducia in Parisi, sull'esterno e poi serve qualcosa a centrocampo dove Bianco fa ancora fatica e manca qualcosa dal punto di vista della costruzione del gioco. Credo che verrà accontentato e altri due acquisti dovrà farli"

Dybala è rimasto, può succedere per Nico? Me lo auguro perché adesso lui è scontento, la piazza è scontenta ma come tutti i giocatori se ripartisse con la testa giusta sarebbe un valore aggiunto, ma credo che andrebbe cambiato il modulo. Commisso ha chiesto 40 milioni e non credo che arretrerà perciò o la Juve arrivi a quella cifra o Nico rimane, anche se dovrebbe ricostruire i rapporti. Ma nel calcio basta il campo e una parola giusta e tutto torna a posto".

