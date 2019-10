OHRSTROM, La qualità c'è: mancato il coraggio

Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's, ha così parlato ai media presenti dopo "Sì, è andata male. Loro in campo hanno quel coraggio che forse a noi manca un po'. Abbiamo una squadra fortissima con qualità ma in queste partite serve un po' di coraggio in più. Mancava grinta, di credere in noi stesse. Negli allenamenti andiamo alla grande, poi in partita qualcosa ci manca. E non è tattica o tecnica, dobbiamo solo crederci molto di più. Quando abbiamo la palla noi e giochiamo come sappiamo, possiamo fare male. La qualità c'è, serve entrare in campo con cattiveria e convinzione che possiamo farcela. A nessuno piace perdere, perciò vogliamo subito rifarci. Sabato abbiamo una partita fondamentale: ora recuperiamo, poi la testa torna ai tre punti. Durante la settimana eravamo concentrate, quando si entra però forse subentra un po' di paura. Quello fa la differenza".