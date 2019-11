NYC, Maratona si tinge di viola per DA13

Davide Astori vive ogni giorno nella memoria di tutti coloro che amano la Fiorentina e non solo. Domani mattina quando in Italia sara' gia' pomeriggio, a New York si terrà il classico appuntamento con la celeberrima Maratona della Grande Mela. Tra i tanti partecipanti anche Simome Brunetti, gran tifoso viola. Simone quando transiterà al miglio numero 13, in piena zona Brooklyn, fara' un saluto particolare a Davide insieme ad alcuni membri del Viola Club New York che saranno lì ad attenderlo.

Il maratoneta, col pettorale 14673, quando invece taglierà il traguardo di Central Park riserverà una sorpresa a Rocco Commisso. Sara' una maratona a forti tinte viola, tra il ricordo di Davide e un omaggio al nuovo presidente della Fiorentina che a New York e' di casa.