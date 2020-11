NAZIONALI, Amrabat oggi torna. Caceres e i serbi...

La Nazione distribuita stamani in edicola propone anche il punto sui nazionali della Fiorentina. Stamattina è atteso al Centro Sportivo il rientrante Sofyan Amrabat, mentre faranno ritorno a Firenze più avanti Martinez Quarta, Pulgar, Caceres, Milenkovic e Vlahovic. Fiato sospeso per gli ultimi tre, visto che nei loro gruppi squadra sono stati riscontrati casi di positività al Covid. Prima di poter mettere piede al Centro Sportivo faranno un tampone, e dovranno poi osservare una quarantena individuale di dieci giorni, che però non impedirà loro di allenarsi e giocare regolarmente con il Benevento. Con la fine della bolla, intanto, il gruppo squadra viola è tornato a vivere la quotidianità di prima.