NARDELLA, Non lascerò Franchi sia abbandonato

"Posso solo assicurare che il mio obiettivo è non permettere in alcun modo, costi quel che costi, che il Franchi rimanga un monumento abbandonato, degradato, con tutte le conseguenze negative su un quartiere che invece vive dell'attività di quello stadio, di quell'area di impianti sportivi e attività commerciali connesse". Ai microfoni di Controradio il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha risposto in maniera indiretta alle parole pronunciate da Pessina. "Lo stadio e il quartiere di Campo di Marte sono un tutt'uno ed un sindaco non può permettere che un impianto di quel tipo venga lasciato abbandonato". Sull'ipotesi di fare lo stadio al posto del 'Ridolfi', inoltre, ha aggiunto: "Era una ipotesi legata al progetto Mercafir, dopodiché ci siamo resi conto che a questo punto la strada maestra non può che essere il restyling del 'Franchi'. Però questa ipotesi del 'Ridolfi' non l'abbiamo approfondita. Per ora, fino a che il ministero non dà una risposta alla Fiorentina non aggiungerei ulteriori opzioni che potrebbero generare confusione o aspettative".