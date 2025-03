Napoli-Fiorentina, sfida dell'orgoglio: il match del riscatto con vista Conference

L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina sottolineando come quella di oggi contro il Napoli possa essere definita la partita dell'orgoglio, un match in cui dimostrare che quanto di brutto visto ad Atene è stato solo un incidente di percorso. I viola dovranno portare in campo tutta la fame e la voglia necessarie per dare del filo da torcere al Napoli di Antonio Conte. Ovviamente non sarà facile ma i gigliati dovranno essere bravi a trovare le giuste motivazioni per provare a portare a casa dei punti.

Oggi si vedrà anche la bravura di Palladino non solo a livello tattico ma anche a livello umano nel fungere da psicologo per il gruppo. Di buon auspicio non può che esserci lo storico, Napoli a parte, della formazione gigliata contro le big in questo campionato. La Fiorentina ha spesso fatto bene, anzi meglio rispetto alle medio piccole, contro le squadre che la sopravanzano in classifica. La questione è soprattutto tattica, i viola sono una squadra abile nel chiudersi e ripartire sfruttando gli spazi lasciati dalle formazioni che cercano di imporre il proprio gioco. Proprio questo, cercare il gol del vantaggio il prima possibile, farà oggi il Napoli, vedremo quanto i gigliati riusciranno a sfruttare le ripartenze.